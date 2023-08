Rapallo (Genova) – Colpo con la tecnica della “spaccata” al Bar Nazionale di via Mazzini. Ignoti, nella notte hanno lanciato un tombino contro la vetrata del locale e sono entrati per rubare il fondo cassa e alcuni oggetti.

Il colpo sarebbe avvenuto intorno alle 3,30 della scorsa notte ma l’allarme sarebbe scattato solo al mattino successivo, al passaggio di alcuni clienti.

Ingenti i danni e indagini in corso per individuare e assicurare alla Giustizia i responsabili.

Commercianti e residenti sfogano la loro rabbia e preoccupazione sui social chiedendo più controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine in presenza di una preoccupante escalation di episodi di microcriminalità.

(Foto da Facebook)