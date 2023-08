Albenga (Savona) – Inseguito e aggredito in auto dopo aver guidato ubriaco e sotto sostanze stupefacenti. E’ il misterioso episodio accaduto ad un giovane di 30 anni la notte tra il 31 luglio e il 1 agosto. L’uomo ha attivato una diretta social davanti ad una discoteca del ponente ligure ed è apparso alticcio e poi ha assunto cocaina (o finto il gesto di farlo) e si è messo alla guida percorrendo un tratto di strada contromano.

A questo punto è stato raggiunto da alcune persone che, sempre in diretta social, lo hanno accerchiato e picchiato lasciandolo privo di sensi nella sua auto presa a bastonate e sprangate.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri perché presente su un gruppo social che mostra scene molto “al limite” ed è subito partita una indagine per accertare se l’episodio sia vero o frutto di una simulazione e, nel caso fosse reale, chi abbia aggredito e malmenato il giovane.

I militari hanno acquisito il video ed in particolare i minuti nei quali si scorgono le persone che assaltano l’auto della persona con il chiaro intento di “picchiarlo”.

Un pestaggio durato ben 8 minuti nei quali il gruppo di persone è stato ripreso in viso, dice frasi di incitamento alla violenza e sembra conoscere la vittima.

A confermare, almeno in parte l’accaduto il ricovero della persona vittima di pestaggio all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con ferite riconducibili ad un pestaggio.