Genova – Il fiuto infallibile di Leone e Nagut ha permesso di scoprire l’ennesimo carico di droga nascosta su un furgone fermato per un controllo sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

La droga era nascosta in speciali sacchi “sottovuoto” che non riescono a ingannare l’olfatto finissimo dei cani poliziotti che, infatti, hanno subito manifestato interesse per quanto nascosto nel carico di un furgone.

Il messo stava transitando dal casello di Genova Prà quando è stato fermato per un controllo dalla polizia stradale.

Sono bastati pochi attimi perché Leone e Nagut dimostrassero interesse per alcuni punti del mezzo nei quali sono stati scoperti i sacchetti di plastica sottovuoto contenenti ben 5 kg di marijuana.

I due corrieri di 29 e 55 anni sono stati arrestati e trasferiti in carcere, a Marassi.

Nei prossimi giorni, in occasione dei grandi spostamenti per gli esodi estivi, i controlli verranno ulteriormente rafforzati con verifiche a campione.