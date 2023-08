Genova – Ha chiamato da solo i soccorsi raccontando di essere stato accoltellato il ragazzo ferito ieri sera, intorno alle 23, in via Pastorino, a Bolzaneto, in Val Polcevera.

La persona ha chiamato il 118 dicendo di essere stato colpito con due coltellate al petto e alla schiena ma senza fornire altri dettagli.

Sul posto è corsa l’ambulanza della Croce d’Oro di Manesseno e l’automedica del 118 e il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove i meici hanno riscontrato due ferite da arma da taglio fortunatamente superficiali.

In corso le indagini per ricostruire l’episodio e assicurare alla Giustizia la persona che ha ferito il ragazzo con il coltello.

Forte preoccupazione dei residenti della zona per l’ennesimo episodio di violenza che stanno aumentando vertiginosamente.