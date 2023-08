Il promontorio anticiclonico continuerà ad interessare il Mediterraneo centro-occidentale e la nostra Penisola garantendo alla Liguria tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi delle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 13 agosto 2023

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sulle testate di Alpi Liguri ed Appennino orientale, sempre stabile e soleggiato sul resto della regione.

Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante.

Venti da deboli a moderati meridionali, non si escludono rinforzi nel pomeriggio

Mare da quasi calmo a poco mosso.

Temperature: in ulteriore aumento, specie le massime.

Costa: min 20/25°C, max: 28/33°C.

Interno: min: 11/21°C , max: 27/34°C.