Santa Margherita Ligure (Genova) – Ancora cinghiali per strada, in pieno centro cittadino e ancora pericolo per incidenti e aggressioni. Cresce la preoccupazione di residenti e turisti per le “passeggiate” dei cinghiali ed il rischio di spiacevoli incontri per automobilisti e motociclisti.

Un enorme esemplare è stato fotografato mentre passeggiava tranquillamente in via Maragliano e la foto, pubblicata sui social, ha scatenato battute ironiche ma anche polemiche per i mancati interventi per garantire la sicurezza dei passanti.

In altre città e cittadine le segnalazioni fanno scattare se non altro l’arrivo della polizia locale a vigilare per evitare possibili incidenti.

Il numero degli avvistamenti sale di giorno in giorno e sui social ci si domanda quanto passerà prima che vengano presi provvedimenti seri, a partire dalla vigilanza sul corretto smaltimento dei rifiuti – i cinghiali sanno che si trova cibo tra i sacchetti della spazzatura abbandonati fuori dai bidoni – per passare alla sterilizzazione farmacologica delle femmine che partoriscono anche 10 cuccioli alla volta.