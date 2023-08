Genova – La Liguria continua a far parlare di se nel mondo e la focaccia immersa nel cappuccino appaiono sulle pagine del prestigioso The Wall Street Journal.

La rubrica Adventure & Travel dedica un’intera pagina alla città di Genova ed in particolare alla nostra focaccia e, a colpire di più il giornalista, l’abitudine di “pucciare” la fugassa nel cappuccino.

Un accostamento che suscita sempre un pò di perplessità in chi non conosce i raffinati gusti liguri ma che poi conquista inesorabilmente.

Dopo le star Kourtney Kardashian e Dua Lipa

anche il grande pubblico americano scopre la curiosa usanza genovese e, molto probabilmente avrà un motivo in più per desiderare un bel viaggio in Liguria