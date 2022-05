Portofino – Dopo Kourtney Kardashian e i Ferragnez, la parata di Vip nel borgo marinaro della Liguria non si ferma e anche la cantante-modella Dua Lipa si fa paparazzare mentre passeggia in piazzetta con shorts cortissimi e stivaletti da cow boy.

La star da milioni di follower sui social ha dormito allo Splendido ed ha gustato la celebre focaccia mostrandosi in un breve filmato girato su una delle terrazze più belle che si affacciano sul borgo.

Dua Lipa non ha osato l’abbinamento con il cappuccino che invece ha fatto impazzire Kourtney Kardashian – facendo scattare l’invito del sindaco Marco Bucci a visitare Genova e a ricevere il riconoscimento di “genovese doc” ma certamente ha gradito la colazione a base di prodotti tipici liguri.

E dopo il pranzo a base di scampi e pesce freschissimo, Dua Lipa ha scherzato con alcuni amici per le vie più riservate di Portofino.