Genova – Kourtney Kardashian posta un video nel quale “puccia” la focaccia nel cappuccino e il sindaco Marco Bucci la invita a Genova per il riconoscimento di “genovese doc”.

Una vicenda tutta giocata sui social quella che sta rimbalzando in giro per il mondo, sulle pagine che si occupano di Gossip.

Tutto è iniziato con una “storia” pubblicata dalla influencer, imprenditrice Kourtney Kardashian – che pochi giorni fa ha rinnovato a Portofino i voti nuziali con il musicista Travis Barker – che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale sembra gradire una delle colazioni più strane ma più apprezzate dai genovesi doc e da chi, su consiglio di liguri, ha provato il contrasto dolce e salato dell’abbinamento.

Il video, manco a dirlo, è schizzato tra i top trend dei social e dei motori di ricerca e la focaccia genovese è balzata agli onori del gossip come il terzo matrimonio della Kardashian nello splendido borgo di Portofino.

A stretto giro di social, le ha risposto il sindaco Marco Bucci che, sempre sui social, ha invitato Kourtney Kardashian (con le sorelle) a venire in visita a Genova per poterle conferire il riconoscimento di “genovese doc”.

Ora non resta che attendere la risposta della potentissima influencer americana, seguita da milioni di persone in tutto il mondo. Una bella pubblicità per la città di Genova e per le sue prelibatezze e pure gratis.

“Kourtney Kardashian fa colazione pucciando la focaccia nel caffellatte come da tradizione genovese – scrive Bucci su Facebook – Un rito che conosciamo bene e che è stato testimoniato sui social davanti a 180 milioni di follower.

Kourtney, ti aspetto nella nostra città per nominarti “Genovese DOC”, un titolo assolutamente meritato!!”

