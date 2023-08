Genova – E’ caccia al pirata della strada, nel quartiere di Staglieno e non solo, dove questa mattina, un 35enne è stato travolto da una vettura che non si è fermata a prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto in LungoBisgno Istria e l’uomo ferito è stato trasferito in ospedale dall’ambulanza della Croce Verde Burlando. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi ma la paura è stata grande.

La persona che era alla guida non si è fermata ed è fuggita facendo perdere le proprie tracce ma alcuni testimoni e le telecamere di sorveglianza potrebbero aver già fornito elementi utili all’identificazione.

Si tratta dell’ennesimo pedone travolto sulle strisce a Genova.