Ancora infiltrazioni di aria fresca e umida sulla Liguria in una bolla di alta pressione do origine africana che si stabilizzerà nei prossimi giorni portando ad una nuova ondata di calore che chiuderà il mese di agosto.

Possibilità, quindi, di temporali estivi sui rilievi, specie nelle ore pomeridiane.

In arrivo una nuova ondata di calore.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 17 agosto 2023

Al mattino cielo generalmente sereno ovunque con la formazione di qualche cumulo innocuo nelle aree più interne.

Dal pomeriggio ancora instabilità nell’interno con qualche temporale su val D’Aveto, Trebbia e Alpi liguri. Parziali sconfinamenti sono previsti su Bormida occidentale, costa savonese e tra Scrivia e Erro in prima serata

Venti deboli a regime di brezza

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressochè stazionarie

Costa: min 20/25°C, max: 28/33°C.

Interno: min: 13/21°C , max: 27/34°C.