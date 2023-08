Genova – Ancora una giornata da bollino giallo per ondate di calore e ancora l’invito a prestare attenzione per le persone anziane, i bambini e i malati cronici con problemi di salute.

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha infatti emesso per Genova il Livello 1 di pre-allerta (bollino giallo) per la giornata di oggi, venerdì 18 agosto.

Come sempre si consiglia di evitare le ore più calde della giornata per uscire, di mangiare leggero e di bere molta acqua evitando alcolici.

Grande attenzione anche per gli animali da compagnia, in special modo i cani, che non dovrebbero essere portati a passeggio nelle ore più calde per non rischiare pericolosi e potenzialmente letali colpi di calore.