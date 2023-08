Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo di 57 anni accoltellato ieri sera, intorno alle 21, per strada, in via Piacenza, nel quartiere di Molassana.

L’accoltellamento è avvenuto poco lontano da un locale dove sarebbe iniziata la lite che ha portato all’aggressione e al ferimento dell’uomo che ha riportato ferite all’addome e al torace.

Ancora senza nome il feritore che è ricercato dalle forze dell’ordine che potrebbero avere elementi utili all’identificazione grazie a testimoni e ai filmati di videocamere di sorveglianza.

Non è chiaro il motivo della lite ma preoccupa l’escalation di episodi di violenza che si registrano in città