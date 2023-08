Il promontorio sub-tropicale continua a rafforzarsi allontanando le perturbazioni e in Liguria ci attendono giornate soleggiate con caldo in forte aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 20 agosto 2023

Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sull’intero territorio regionale, eventuali annuvolamenti avranno carattere temporaneo.

Disagio fisico per il caldo, temperature elevate.

Venti fino al mattino deboli o moderati da nord, a seguire temporaneo inserimento della brezza da sud sotto-costa nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento.

Costa: min 24/29°C, max: 30/35°C.

Interno: min: 14/23°C , max: 31/38°C.