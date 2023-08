Sanremo (Imperia) – Ancora fiamme nei boschi dell’imperiese e ancora impegno straordinario per vigili del fuoco e personale anti incendio.

L’incendio scoppiato ieri in località Verezzo, nel comune di Sanremo, nella notte si è esteso fino a toccare il territorio di Ceriana. L’ampliamento del fronte di fuoco ha portato all’evacuazione precauzionale di 7 persone nel comune di Ceriana; nessuno è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni. Sul posto stanno operando due elicotteri regionali, vigili del fuoco di Imperia e Genova e volontari dell’antincendio boschivo, in mattinata è atteso l’intervento di due canadair.

Regione Liguria è in costante contatto con la Prefettura, gli operatori e i comuni di Sanremo e Ceriana per seguire l’evolversi della situazione.

Rimane attivo anche l’incendio nel Comune di Badalucco, in località Cave di San Giorgio. Non sono coinvolte abitazioni.