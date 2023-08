Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, ieri sera, per l’incendio divampato intorno alle 23 in un appartamento occupato abusivamente in via delle Tofane, nel quartiere di Rivarolo, in Val Polcevera.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate in cucina e hanno attaccato gli arredi causando un denso fumo nero che ha invaso le scale ed altri appartamenti. E proprio così è rimasta intossicata, fortunatamente in modo non grave, una donna che è stata soccorsa e trasferita per precauzione in ospedale.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed avviato le prime indagini per risalire alle cause del rogo.

Nessuna traccia delle persone che occupavano abusivamente l’appartamento e che sono fuggite appena le fiamme si sono diffuse, probabilmente per non essere identificate.

Via delle Tofane è stata chiusa e poi riaperta nella notte.