Genova – Facevano lavorare diverse persone senza alcun contratto e senza alcuna comunicazione agli uffici competenti i due esercizi pubblici in via Prè, in particolare una gastronomia etnica ed una barberia controllata dai carabinieri nel corso di una serie di controlli.

Nei due locali sono stati trovati lavoratori senza regolare contratto di lavoro e i militari hanno sospeso la licenza per l’attività imprenditoriale e i rispettivi titolari sono stati segnalati per non aver ottemperato alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza. Sono state elevante due sanzioni per quasi 25.000 euro.