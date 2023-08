L’anti ciclone presente sul Mediterraneo continua ad allontanare le perturbazioni di origine atlantica che arrivano a tentare di cambiare le condizioni del tempo sull’Italia e la Liguria Resta quindi il caldo afoso anche nei prossimi giorni ed anche nel ponente costiero e le vallate marittime. Rimane torrido sul versante padano.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 23 agosto 2023

Ancora una giornata stabile e soleggiata sull’intero territorio regionale, qualche cumulo pomeridiano e velature sulle Alpi Liguri

Elevato disagio fisiologico per il caldo.

Venti settentrionali su genovesato occidentale moderato fino al mattino, brezze a seguire

Mare poco mosso il golfo di Genova, in calo; quasi calmi o calmi gli altri bacini.

Temperature con possibili ulteriori aumenti sul versante padano dell’appennino; umidità relativa in aumento lungo le vallate del versante marittimo.

Costa: min 25/29°C, max: 30/35°C.

Interno: min: 16/23°C, max: 35/40°C.