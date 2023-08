La Spezia – Ha rubato lo zaino ad una ragazza alla stazione centrale e poi ha indossato un paio di cuffie dotate di un sistema di rilevazione che ha permesso alla giovane di individuarlo e di fornire alla polizia le indicazioni utili a rintracciarlo.

Un 27enne con precedenti penali è stato fermato dagli agenti della Questura della Spezia e denunciato per il reato di ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il ragazzo nella notte è stato individuato presso la Stazione Centrale della Spezia in possesso di cuffie auricolari sottratte ad una donna che nella serata precedente ne aveva denunciato il furto.

Nell’occasione, la persona ha fornito un importante contributo al rintraccio dell’uomo, indicando agli operatori la zona in cui si sarebbero potute trovare le cuffie tramite la app di localizzazione del proprio smartphone.

In seguito l’uomo ha tentato di effettuare pagamenti in una tabaccheria del centro cittadino mediante utilizzo fraudolento di una carta di credito che da ulteriori successivi accertamenti è risultata intestata alla stessa donna. Giunta la segnalazione, gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico provvedevano all’immediato rintraccio dell’uomo, che deteneva ancora nella sua disponibilità la carta di credito.

Gli operatori riconsegnavano alla legittima proprietaria le cuffie e le carte di credito mentre il 27enne, accompagnato in Questura per gli accertamenti e l’esatta identificazione, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati sopra indicati.