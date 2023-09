Noli (Savona) – Restano gravi, al reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena le condizioni del pensionato di 72 anni che ieri sera si è ustionato al volto e al torace con il ritorno di fiamma di un forno da pizza che stava accendendo.

L’incidente verso le 19 in località Voze, nel comune di Noli. I familiari dell’uomo hanno subito chiamato il 118 che ha fatto intervenire l’elicottero per il trasporto urgente nel reparto per grandi ustionati di Genova.

Indagini in corso per ricostruire le cause dell’incidente.