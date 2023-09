Genova – Sono stati ultimati i lavori necessari al ripristino della massicciata ferroviaria della stazione di Principe, danneggiata dopo le abbondanti precipitazioni che si sono verificate nei giorni 27 e 28 agosto e da oggi dovrebbe ripartire il servizio della cremagliera Principe-Granarolo, celebre sui social e amata dai turisti croceristi perché consente una rapida ed economica salita sulle alture della città per ammirare Genova dall’alto.

Si ricorda che sono in corso i lavori di restauro della stazione superiore, per cui il capolinea viene effettuato alla fermata di via Bartolomeo Bianco.