Genova – Migliorano, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni del ragazzo di 16 anni che ieri è stato morso da un cane di razza pitbull mentre si trovava ai giardini del centro commerciale Fiumara di Sampierdarena.

Il ragazzo stava camminando quando è stato raggiunto da un grosso esemplare di pitbull che non aveva il regolamentare guinzaglio e che lo ha aggredito ferendolo senza un motivo apparente.

Fortunatamente l’intervento di diverse persone ha impedito che il cane azzannasse il ragazzo al collo o al volto ma si sono vissuti momenti di panico.

Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Villa Scassi mentre sul posto accorrevano le guardi zoofile che hanno catturato il cane cercando anche di identificare il padrone che rischia una denuncia per non aver portato il cane al guinzaglio (obbligatorio) e di dover risarcire il ragazzo ferito.

Quella di ieri è l’ennesima aggressione che vede protagonista un cane di razza pitbull ed ancora una volta senza guinzaglio.

Da tempo gli addestratori e gli allevatori di cani chiedono che chi acquista un cane, specie di grosse dimensioni e di particolare muscolatura e peso, debba prima conseguire un patentino con lezioni teoriche e pratiche di gestione dell’animale e, soprattutto, per imparare a gestire situazioni pericolose e comprendere in tempo comportamenti anomali dei cani.