Genova – Ancora abbandoni di cuccioli e ancora volontari del canile di Monte Contessa impegnati nel salvataggio e nella cura.

Ben sei cuccioli di cane, nati da pochi giorni sono stati recuperati dai volontari del canile dopo l’ennesimo abbandono scellerato e ora è corsa contro il tempo per trovare una cagnolina che abbia partorito recentemente e sia in grado di portare avanti lo svezzamento regolare di questi cuccioletti.

Gli animali si possono alimentare anche in modo artificiale ma l’allattamento naturale darebbe certamente maggiore salute e difese immunitarie adeguate.

Dal canile del Monte Contessa è partito l’appello per la ricerca di una cagnolina disponibile all’adozione temporanea e anche un monito: l’abbandono è un reato.