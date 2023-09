Bogliasco (Genova) – Un vero e proprio blitz con uomini in borghese e altri, in divisa, pronti ad intervenire per fermare un 26enne residente nella piccola cittadine del levante genovese. Gli uomini del Sisco (Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo) hanno controllato la zona dove il 26enne abita e lo hanno fermato sulla soglia di casa trovando poi nell’abitazione una pistola e alcune munizioni che risultano rubate nella zona di Roma.

Non è chiaro come siano finite nella disponibilità del ragazzo che è stato fermato e potrà chiarire la sua posizione quando verrà ascoltato dal giudice che segue il caso. Il 26enne è stato denunciato per ricettazione ma in paese, a Bogliasco, non è passato inosservato l’ingente dispiegamento di forze che difficilmente viene messo in campo per una “semplice” pistola rubata e detenuta illegalmente.