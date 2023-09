Casarza Ligure (Genova) – Un grave incidente si è verificato intorno alle ore 11:00 di ieri sera in via Alcide De Gasperi. Secondo le ultime informazioni una moto si sarebbe schiantata in maniera autonoma, senza coinvolgere ulteriori veicoli.

A bordo del mezzo a due ruote si trovavano due giovani: uno, che ha battuto violentemente la testa contro l’asfalto, è stato portato all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, mentre l’altro – in condizioni meno gravi – è stato condotto a quello di Lavagna in codice giallo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale.