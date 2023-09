Genova – Al via i lavori per la costruzione di un nuovo supermercato Conad sotto la rotonda di Carignano, nell’omonimo elegante quartiere genovese.

Ruspe e operai sono già al lavoro per completare le operazioni di demolizione cui seguirà la bonifica e subito dopo quelli per la costruzione dell’edificio che ospiterà il nuovo punto vendita Conad.

In dirittura di arrivo, dopo qualche problema che ha tardato i lavori anche i lavori per la ristrutturazione dell’ex Mercato del Pesce in piazza Cavour che dovrebbe ospitare un altro supermercato, alloggi e parcheggi per la clientela.

(Foto da Facebook – Giorgio Scarfì)