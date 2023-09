Santa Margherita Ligure (Genova) – Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino la subacquea vittima di un malore durante un’immersione nell’area marina protetta del Monte di Portofino.

La donna, 52 anni, di nazionalità straniera, si è immersa insieme ad un gruppo di sub e poco dopo il rientro a bordo del gommone si è sentita male ed ha perso rapidamente i sensi.

Soccorsa dai compagni di immersione la donna è stata riaccompagnata di fretta al molo di partenza dove c’era ad attenderla l’automedica Tango2 e la Croce Verde di Santa Margherita Ligure.

Il personale medico ha disposto il ricovero urgente, in codice rosso, all’ospedale San Martino dove è stata sottoposta a trattamento iperbarico.

In corso le indagini per accertare il rispetto delle misure di sicurezza e per ricostruire le possibili cause dell’incidente.