Genova – C’è posto solo per 60 Migranti nelle 6 tende allestite negli ex cantieri Costaguta di Voltri e pertanto sembra ridimensionarsi l’estensione dell’insediamento realizzato in fretta e furia senza avvertire – per sua stessa ammissione – neppure il presidente del locale Municipio VII Ponente, Guido Barbazza.

Nelle scorse ore si era parlato dell’arrivo di 220 Migranti provenienti dal centro di prima accoglienza di Lampedusa, ormai al limite, ma le autorità escludono che nelle 6 tende possano stare più di 10 Migranti a istallazione e il numero complessivo degli arrivi dovrebbe essere tale.

Lo spazio per altre tende non mancherebbe ma i fitti dialoghi non ufficiali tra istituzioni che prima non si sono neppure consultate sembrano confermare i numeri attuali.

Resta la perplessità della popolazione che “subisce” una situazione per la quale doveva essere preparata e per la collocazione, non idonea ad ospitare in condizioni ottimali persone già provate da esperienze allucinanti e che hanno superato prove indicibili in settimane di viaggio nel deserto e poi per mare.

La tensione resta quindi molto alta e si conferma la richiesta di confronto tra istituzioni per evitare che la popolazione debba subire senza essere interpellata, scelte che arrivano dall’alto.