Campiglia (La Spezia) – Nuovi guai per la celebre scalinata in pietra che conduce a Monesteroli il borgo delle Cinque Terre più amato dagli escursionisti e più famoso sui social. Un tratto della scalinata è franato subito sotto alle case nel punto più pericoloso e secondo le informazioni diffuse dagli escursionisti sarebbe impossibile accedere al mare molto pericoloso avvicinarsi al luogo dove è avvenuta la frana.

Recentemente un altro tratto della scalinata era franato ed era stato “risanato” da esperti conoscitori dell’arte della costruzione dei muretti a secco.

In attesa che la situazione venga analizzata e monitorata è consigliabile la massima attenzione sul percorso.

(nella foto il precedente crollo, già riparato)