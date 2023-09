ARPAL HA EMESSO L’ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA REGIONE

L’ALLERTA SARA’ IN VIGORE DALLE 22.00 DI OGGI, MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE, ALLE 15.00 DI DOMANI, GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE

Nelle prossime ore, la Liguria sarà interessata da due passaggi perturbati intensi. Una prima perturbazione, in arrivo dalle Baleari, porterà sulla nostra regione un aumento dell’instabilità tra la sera e la notte di oggi, giovedì 20 settembre, con possibili rovesci o temporali e associata a forti colpi di vento.

Giovedì permane un contesto instabile, con una possibile e temporanea attenuazione dei fenomeni in giornata. Dalla sera, l’arrivo di una nuova perturbazione porterà sulla Liguria di nuovo piogge e temporali anche forti, che potranno prolungarsi fino a venerdì. Lo scenario necessiterà di essere seguito e aggiornato nelle prossime ore.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

OGGI MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE: Il transito di un’attiva saccatura dal Mediterraneo occidentale determina un aumento dell’instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni più probabili dapprima su Centro-Ponente con bassa probabilità di temporali forti e possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Tra il pomeriggio e la serata fenomeni in estensione a Levante con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati nella notte.

DOMANI GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE: Nelle prime ore piogge e temporali localmente forti e associati a colpi di vento specie su Centro-Levante, cumulate significative. Nel corso della giornata possibile temporanea attenuazione dei fenomeni seppur in un contesto instabile, nuovo peggioramento la sera da Ponente per l’arrivo di una nuova perturbazione con piogge e temporali anche forti. Venti localmente forti meridionali, rafficati specie su C nella notte, in generale intensificazione fino a forti (50-60 km/h) e rafficati la sera. Mare in aumento a molto mosso in serata.

DOPODOMANI VENERDI’ 22 SETTEMBRE: Il passaggio di un fronte freddo determina condizioni di tempo perturbato con piogge diffuse di intensità moderata o forte e cumulate fino a elevate. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di fenomeni forti e/o organizzati. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati specie sui rilievi. Mare molto mosso per onda formata da Sud/Sud-Ovest. Seguire i prossimi aggiornamenti.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.