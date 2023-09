Genova – Aiuole con erbacce che crescono rigogliose e bidoni della spazzatura ricolmi all’inverosimile. Tornano le proteste, a Cornigliano, per la manutenzione del Giardino Lineare, ricavato con un’operazione di recupero urbano.

Complice la maleducazione di tanti frequentatori, la manutenzione del parco lascia a desiderare secondo i residenti della zona che, a più riprese, hanno segnalato le condizioni di abbandono dell’area.

In particolare i bidoni della spazzatura non verrebbero svuotati con la necessaria frequenza e il taglio dell’erba nelle aiuole lascia a desiderare visto che l’altezza delle erbacce sovrasta ormai le povere piante presenti nel parco.