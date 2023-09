Genova – E’ stata inaugurata ed è già in pieno servizio la Bici-officina Boom di vico Rosa, nella zona della Maddalena, nel centro storico genovese.

Boom Biciofficcina è un laboratorio di educazione al lavoro che offre l’opportunità di imparare a riparare la bici, scambiarla o riciclarla.

La biciofficina, in collaborazione con partner territoriali e nazionali, si occuperà di mobilità sostenibile ma anche di integrazione e di educazione alla socialità attraverso progetti di integrazione e partecipazione dei residenti del centro storico e non solo.

«Recuperare un bene come questo ha un doppio significato: restituirlo alla città e toglierlo a chi lo ha utilizzato per attività illecite – ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso, all’inaugurazione di Boom – Biciofficina Maddalena – un progetto che ha trovato spazio in vico Rosa, nei locali di un bene confiscato alla criminalità, e che si inserisce nelle iniziative della Settimana europea della mobilità presentate questa mattina alla Falegnameria Sociale di stradone Sant’Agostino”.

«Non è facile ristrutturare i locali confiscati, spesso si trovano in condizioni pietose – ha proseguito Rosso – ma il patto di sussidiarietà, nell’ambito del nostro progetto di rigenerazione del centro storico, ha trovato i fondi per recuperare questo e altri locali che devono essere restituiti alla città, in particolare al centro storico, e utilizzati per attività sociali. Come amministrazione stiamo lavorando con grande impegno per fare in modo che la rigenerazione urbanistica si accompagni a una rigenerazione sociale, perché luoghi come questo rimangano a disposizione di tutti i cittadini».