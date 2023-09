Genova – Una grossa frana ha bloccato nella notte via Trossarelli, nel quartiere di Struppa. La strada risulta chiusa all’altezza della Chiesa di San Cosimo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il cedimento di un muraglione e per verificare che nessuno sia rimasto sepolto dal crollo.

Disagi per i residenti e probabile chiusura della strada per consentire i lavori di rimozione della frana e per il ripristino della strada.

Dopo le abbondanti piogge delle ultime ore sono frane e smottamenti a preoccupare di più poiché il terreno è imbevuto d’acqua e non riesce a drenare velocemente. I punti già “critici” possono cedere improvvisamente.