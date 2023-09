Genova – Si sta diffondendo anche in Liguria la nuova truffa telefonica diretta principalmente a persone anziane. Si tratta di messaggi che arrivano da numeri sconosciuti che fingono di essere “parenti”, in genere i figli.

Testi come “Ciao mamma, il cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero di cellulare. Mi mandi un messaggio su Whatsapp?”

A questo messaggio che arriva anche a chi non ha figli seguono altre richieste insolite di denaro o di ricarica di una carta prepagata o le credenziali per accedere al conto corrente.

Non si deve fare nulla di quanto richiesto e non si deve rispondere al messaggio.

Meglio recarsi alle forze dell’ordine per denunciare quanto successo per evitare che la truffa venga tentata con altre persone e per consentire a chi di dovere di risalire agli autori del raggiro.