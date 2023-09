Il ritorno dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale garantisce un inizio settimana all’insegna del bel tempo in Liguria, con temperature in graduale aumento nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 25 settembre 2023

Condizioni di bel tempo su gran parte della Liguria e per l’intera giornata.

Venti moderati, a tratti tesi dai quadranti settentrionali.

Mare generalmente poco mosso sottocosta. Localmente mosso al largo.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.

sulla costa previste minime 13/16°C ; massime 23/28°C

nell’entroterra previste minime 5°C/13°C ; massime 18°C/25°C