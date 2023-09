Genova – Viaggiava sul’Intercity che collega Salerno a Torino Porta Nuova ma avrebbe dovuto trovarsi in carcere in quanto condannato da un Tribunale.

Gli uomini della polizia ferroviaria di Genova hanno identificato ed arrestato un 44enne che durante un controllo a bordo del treno è apparso nervoso.

Gli agenti hanno deciso di approfondire la verifica e dal terminale è emerso che la persona era ricercata per un ordine di carcerazione dell’Autorità Giudiziaria di Torino con il quale è stata disposta una pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione comminata per il reato di estorsione.

L’uomo è stato fatto scendere dal treno e accompagnato al carcere di Marassi

(Foto di Archivio)