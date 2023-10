Genova – Pirati e Corsari hanno avuto un ruolo importante nella Storia e sull’argomento è stata organizzata una conferenza alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Palazzo Ducale. Appuntamento domani, martedì 3 ottobre alle ore 18:15, con il nuovo ciclo di conferenze sulla storia marittima, a cura di Maria Elisabetta Tonizzi (Unige), che parte con una conferenza di Luca Lo Basso dal titolo “Pirati e corsari nella storia”.

L’incontro vuole dare uno sguardo generale alle vicende storiche della pirateria e della guerra di corsa tra medioevo ed età moderna. Prendendo le mosse dalla nascita delle prime regole corsare e dai primi rilasci delle patenti di corsa, si cercherà di tracciare una storia della guerra di corsa, ma anche della pirateria attraverso la lunga età moderna e fino all’abolizione della guerra corsara nel 1856. Parleremo inoltre di diritto internazionale del mare, che si venne a formare nel corso dell’età moderna, proprio a partire dal problema corsaro, che poneva agli Stati dell’epoca controversie diplomatiche molto complesse, nonché incidenti politici di ampia intensità.

I cicli di storia, da questo appuntamento in poi, sono dedicati alla memoria di Gianni Marongiu, past president della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, e grande appassionato e studioso di storia.

Luca Lo Basso è professore ordinario di storia moderna presso il Dipartimento di scienze politiche e internazionali (Dispi) dell’Università di Genova. Dal 2012 dirige il Laboratorio di Storia Marittima e Navale (NavLab). E’ specialista di storia marittima dell’età moderna, con una particolare attenzione all’area mediterranea.

L’incontro è gratuito e aperto al pubblico, e verrà trasmesso anche in diretta streaming.

Per le credenziali e per maggiori informazioni: https://www.societaletturescientifiche.it