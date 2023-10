Genova – Cinghiali, volpi, lupi e persino vespe killer, il numero degli animali “clandestini” che popolano le città è in costante aumento e la loro presenza è causata per lo più da comportamenti umani scorretti. Se ne parlerà nella conferenza Animali Clandestini in Città che si terra giovedì 5 ottobre, alle 17, al Museo di Storia Naturale.

A condurre la conferenza il docente universitario Andrea Marsan.

Negli ultimi anni molti animali selvatici si sono avvicinati agli ambienti urbani, attratti dall’abbondanza di cibo e dalla relativa protezione che l’uomo gli ha accordato. Fino a che si è trattato di piccoli animali questo ha attirato la curiosità di singoli studiosi e di appassionati , ma negli ultimi anni si è assistito alla vera e propria invasione di animali piuttosto ingombranti, la cui presenza può costituire un costante pericolo per la pubblica incolumità. Si cercheranno di analizzare i motivi che inducono gli animali selvatici alla convivenza con l’uomo e in che modo si possono mitigare i rischi che questa presenza comporta.

Andrea Marsan è uno zoologo la cui attività è principalmente legata alla conservazione e alla gestione della fauna, soprattutto in riferimento ai grandi mammiferi. presta la sua opera soprattutto per la salvaguardia di residue attività agricole dai danni prodotti dagli animali selvatici e per la gestione conservativa del daino e del capriolo. Da oltre un trentennio collabora con l’Università di Genova dove svolge ricerche sui mammiferi selvatici e dove insegna zoologia applicata.

Prenotazione obbligatoria.

