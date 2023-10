Rezzoaglio (Genova) – E’ stata individuata la donna dispersa dal pomeriggio nei boschi della zona di Rezzoaglio dove si era recata per cercare funghi.

La ricerca dei preziosi frutti del bosco si è protratta a lungo e la donna ha perso l’orientamento e non riusciva a rientrare al luogo dove ha lasciato l’auto ed ha fatto scattare l’allarme.

Purtroppo la zona non ha copertura telefonica completa e i soccorsi non riuscivano a farsi inviare la posizione esatta con l’applicazione di whatsapp e così le ricerche sono proseguite sino a quando la dispersa non ha trovato una posizione coperta dal segnale della telefonia mobile.

A quel punto ha inviato le coordinate e i soccorritori hanno potuto raggiungerla agevolmente.

La donna sta bene ed ha potuto far ritorno a casa.