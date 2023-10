Borzonasca (Genova) – E’ stato ritrovato sano e salvo l’escursionista disperso domenica sul monte Aiona. L’uomo, 52 anni, aveva raggiunto il rifugio di Pratomollo e poi si era avventurato nei boschi, in cerca di funghi, senza portare il telefono cellulare.

La moglie, vedendo arrivare il tramonto ha dato l’allarme e per tutta la notte l’uomo è stato cercato nei boschi della zona.

Dimostrando doti di ottimo camminatore l’uomo ha percorso sentieri e strade sino ad arrivare a Santa Maria del Taro, in Emilia Romagna e qui è riuscito a chiamare la moglie sul cellulare, mettendo fine alle ricerche.

In questi giorni di boom della raccolta dei funghi le autorità invitano a non avventurarsi nei boschi senza le necessarie attrezzature di base: scarpe chiuse con suole anti scivolo, riserve di acqua e vestiti caldi e il telefono cellulare indispensabile per comunicare la propria posizione in caso di bisogno.