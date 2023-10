Albisola (Savona) – Furgone frigo in fiamme sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e disagi nel tratto tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia.

Il conducente si è accorto del fumo che usciva dal mezzo e si è accostato in corsia di emergenza riuscendo a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’abitacolo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia stadale.

L’autostrada risulta al momento bloccata in direzione del confine con la Francia