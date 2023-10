La Spezia – E’ stato individuato ed arrestato dalla Squadra Mobile della Questura il minorenne accusato di aver rapinato due donne che rincasavano lo scorso 12 e 14 settembre. L’arresto è stato effettuato su disposizione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, nei confronti di un sedicente diciasettenne.

Il giovanissimo, nelle notti del 12 e 14 settembre avrebbe avvicinato due donne che rincasavano e le avrebbe minacciate brandendo una bottiglia e poi rapinate.

Grazie all’analisi delle telecamere di sicurezza cittadine e le indagini sul campo, gli agenti della squadra mobile hanno individuato il ragazzo e una volta fermato lo hanno trovato in possesso degli stessi capi di abbigliamento filmati dal circuito di videosorveglianza.

Nelle tasche del giovane è stato trovato anche un telefono risultato rubato ad una terza donna derubata su un autobus cittadino.

Al giovane, che da poco tempo frequenta la città di La Spezia, viene contestata anche l’occupazione di un edificio pubblico dove ha dormito una delle notti successive alle rapine ed era stato identificato dai carabinieri e denunciato.