Rezzo (Imperia) – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nell’entroterra dell’imperiese quando, per cause ancora da verificare, un ciclista è precipitato da un dirupo lungo un sentiero.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e i sanitari del 118, ma per portare in salvo l’uomo di 25 anni e trasportarlo al pronto soccorso si è reso necessario l’intervento dell’elicottero.

L’uomo, fortunatamente, non si troverebbe in gravi condizioni e sarebbe cosciente: in ogni caso, avrebbe riscontrato un trauma cranico e un problema alla caviglia