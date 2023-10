Cicagna (Genova) – Era andato per funghi nei boschi della zona di Cicagna con il calare del sole ha perso la via di casa e si è ritrovato a vagare in zone che non conosceva sino a cadere in un dirupo procurandosi alcune ferite.

E’ stato ritrovato a tarda sera il 67enne disperso da ieri pomeriggio nei boschi dove si era recato per raccogliere funghi. Quando i familiari non lo hanno visto tornare per cena hanno dato l’allarme e le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno iniziato le ricerche.

Fortunatamente era nota la zona dove il cercafunghi si era recato e così, dopo qualche ora, è stato ritrovato in fondo ad un canalone, con una ferita che gli impediva di camminare.

Gli uomini del soccorso alpino e dell’elicottero della Guardia Costiera lo hanno prelevato e trasportato all’ospedale San Martino di Genova.

Le sue condizioni non sono gravi.