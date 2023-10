Genova – Stava nuotando in piscina quando si è sentito male ed ha rischiato di annegare. Intervento di emergenza del 118, intorno all’ora di pranzo in un impianto sportivo di Rivarlo dove l’uomo, un 50enne, si stava allenando facendo alcune vasche di nuoto.

Improvvisamente la persona si è sentita male ed è stata soccorsa da alcuni nuotatori che lo hanno portato a bordo piscina dove sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno rianimato e poi trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Le condizioni della persona sarebbero gravissime.