Genova – E’ stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale San Martino, la pensionata ultra ottantenne travolta questa mattina da un’auto mentre attraversava la strada in via Torti, nel quartiere di San Fruttuoso.

Secondo le prime ricostruzioni la donna si trovava sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto un mezzo pesante che l’avrebbe agganciata e travolta.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese ed è stato necessario liberare la persona dal mezzo che l’ha travolta prima di affidarla ai soccorritori.

La ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale mentre la polizia locale avviava le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.