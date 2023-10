Genova – Ancora quattro chiusure serali anticipate per la Metropolitana e ancora disagi per gli utenti. Prosegue il piano delle attività di ammodernamento e manutenzione serale della Metro e metropolitana e per i lavori necessari per la realizzazione della stazione di Corvetto, sul tronchino di Brignole e per interventi di finitura del nuovo armamento, il servizio di trasporto si fermerà in anticipo, da oggi, lunedì 9 ottobre a giovedì 12.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).