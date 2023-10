Sestri Levante (Genova) – Era uscito in barca per una battuta di pesca in mare il pensionato di 63 anni che ha rischiato di annegare davanti alla costa di Sestri Levante. L’uomo ha perso un remo in mare e nel tentativo di recuperarlo è caduto fuoribordo senza riuscire a risalire.

Fortunatamente il pensionato è riuscito a restare aggrappato alla barca per oltre un’ora ed era stremato quando la motovedetta della Guardia Costiera lo ha raggiunto su segnalazione di un’altra barca.

Gli uomini della motovedetta lo hanno issato a bordo e soccorso e poi hanno trainato la barca in porto consegnando lo sfortunato pescatore al personale del 118. Dopo le visite mediche di rito il pescatore potrà tornare a casa, a Lavagna, dove abita.