Genova – Due uomini di 35 e 45 anni sono finiti in manette, nel centro storico, bloccati dai carabinieri che effettuavano uno dei controlli contro lo spaccio nella parte antica della città.

I militari della compagnia centro hanno fermato i due nella tarda serata di ieri a seguito di attività di osservazione e pedinamento nei vicoli.

I due sono stati visti mentre cedevano una dose di cocaina ad un 60enne e sono stati fermati. Addosso i carabinieri hanno trovato diverse dosi di droga e circa 600 euro in contanti, provento dell’illecita attività.

L’acquirente della droga, fermato mentre tentava di allontanarsi a bordo di uno scooter, è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento, poiché negava la dinamica

dell’acquisto dello stupefacente.

(Foto di Archivio)