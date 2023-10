Genova – Sarà la fontana di piazza Rossetti alla Foce e non la più prestigiosa e importante fontana di piazza De Ferrari, in pieno centro città a colorarsi di rosa per la Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze. Un piccolo “caso” si sta creando attorno alla comunicazione “corretta” con la quale il Comune informa che la fontana che cambierà colore per tingersi di rosa per celebrare la giornata internazionale dedicata alle bambine e le ragazze sarà quella di piazza Rossetti, che per la prima volta entra a far parte delle “celebrazioni” e non quella tradizionalmente destinata a questo tipo di ricorrenze: quella appunto della centralissima piazza De Ferrari.

Un errore, quindi, la precedente comunicazione con la quale Palazzo Tursi informava la popolazione della scelta di “tingere di rosa” la fontana di De Ferrari (qui la notizia) mentre ora la “notizia corretta” parla della fontana di piazza Rossetti, più defilata e certamente meno prestigiosa di De Ferrari.

Un “mistero” che forse si può spiegare con la recente ristrutturazione della fontana alla Foce, dotata dell’illuminazione a Led necessaria a “far cambiare colore” all’acqua.

L’iniziativa del Comune di Genova, su proposta del Comitato Interassociativo-Genova a sostegno della Carta dei diritti della bambina, ha l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle particolari necessità di tutela delle donne di oggi e di domani, sancite nel 1997 dalla Carta dei diritti della bambina approvata a Reykjavik al IX Congresso della BPW Europe (Business Professional Women) e aggiornata nel 2016 dal Meeting delle presidenti BPW durante la conferenza europea di Zurigo.

«Il divario di genere, se non opportunamente arginato, nasce e cresce già in età infantile e adolescenziale, per questo è importante tutelare e valorizzare il ruolo della donna fin dalla più tenera età – commenta l’assessore comunale alle pari opportunità e politiche giovanili Francesca Corso – La disparità tra i sessi è un tema ancora molto attuale che è necessario porre all’attenzione generale per costruire una società con pari diritti e opportunità tra uomini e donne. Avere colorato di rosa le acque della fontana di piazza Rossetti, su proposta del Comitato Interassociativo-Genova a sostegno della Carta dei diritti della bambina, è un’iniziativa simbolica che vuole stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza di genere, garantendo alle donne di tutte le età una vita più sicura e con maggiori opportunità di realizzazione personale e professionale. Occorre lavorare ancora molto sulla cultura delle persone per costruire una società e un’economia realmente a misura di donna, di ragazza e di bambina».

(nella foto sotto la fontana di De Ferrari colorata di rosa)